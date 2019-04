Einbrecher suchen zwei Schulen in Groß Ilsede heim

Zu zwei Einbrüchen in Schulen kam es über die Osterfeiertage in Groß Ilsede. So versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in die Janusz-Korczak-Schule an der Schulstraße in Groß Ilsede einzubrechen. Die Täter beschädigten Dachziegel sowie mehrere Oberlichter, brachen dann aber aus unbekannten Gründen ihr Vorhaben ab, teilt die Polizei mit. Schaden: zirka 1500 Euro.

Zudem verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen gewaltsam über ein Fenster Zutritt ins Schulgebäude der Grund- und Hauptschule Ilsede an der Schulstraße. Nachdem die Täter in einen verschlossenen Zwischenraum gelangt waren, entwendeten sie nach Polizeiangaben einen Schraubendreher und flüchteten anschließend aus dem Gebäude. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.