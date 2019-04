Barley und Heil besuchen Maifest in Dungelbeck

Die Ende Mai bevorstehende Europawahl macht es möglich: Die Politiker gehen auf Wahlkampftournee, und so erwartet die Peiner Ortschaft Dungelbeck nächste Woche gleich zwei Bundesminister auf einmal. Doppelter Ministerbesuch: Am feierlichen Maibaum-Aufstellen am Mittwoch, 1. Mai, 13 Uhr, wird nicht...