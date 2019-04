Betrunkener Radler stürzt in Essinghausen und verletzt sich

Am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, kam ein 25-jähriger Radfahrer aus Peine auf dem Heideweg in Essinghausen in Höhe der Sportanlage auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab und stürzte zu Boden, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Radler mit 1,95 Promille unterwegs

Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der Peiner unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. red