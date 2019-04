Peine. Die bislang unbekannten Täter legten ein Feuer auf dem Bootsanleger in der Straße Hollandsmühle in Peine. Der Schaden liegt bei 300 Euro.

Bootsanleger in Peine durch Feuer beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, durch ein Feuer den hölzernen Bootsanleger eines Vereins in der Straße Hollandsmühle in Peine. Dies teilt die Polizei Peine am Donnerstag mit. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. red