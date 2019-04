Die Simon & Garfunkel Revival Band kommt nach Vechelde. Am Freitag, 14. Juni, ab 20 Uhr, tritt die Gruppe im Bürgerzentrum am Schlosspark auf.

Michael Frank Gesang & Gitarre, Guido Reuter Gesang, Geige, Flöte und Klavier werden begleitet von Sebastian Fritzlar an Gitarre, - Klavier, - Trommel & Bass, Sven Lieser an der Gitarre sowie Mirko Sturm an den Percussion und am Schlagzeug, wollen das Cover und die eigene Interpretation von Simon & Garfunkel so authentisch gestalten, dass das Publikum in einen Sog zwischen rhythmischen und den gefühlvollen Nummern gerät, heißt es in der Einladung. Mit den abgestimmten Gesangs- und Instrumentaldarbietungen lassen Sie die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmen. Die Musiker wollen dazu mit ihrer Bühnenpräsenz glänzen und eine Show für die Zuschauer abliefern.

Karten gibt es an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen und kosten 29 Euro pro Person. Weitere Tickets und Informationen unter: www.paulis.de.