Auszeichnung für Peiner Chefarzt und Chirurgen

Prof. Dr. Christian Eckmann (3. von links) freut sich über Verleihung des Julius-Springer-Preises in München.

. Prof. Dr. Christian Eckmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein-. Viszeral-, Thoraxchirurgie und Ärztlicher Direktor des Klinikums Peine, ist von der Zeitschrift „Der Chirurg“ ausgezeichnet worden. Er erhielt den Julius-Springer-Preis der Fachzeitschrift für seine Arbeit „Multiresistente gramnegative Bakterien. Klinischer Managementpfad für Patienten mit elektiven Eingriffen in der Viszeralchirurgie“. Geehrt wurde er auf dem Chirurgenkongress in München, wie die AKH-Gruppe, Betreiberin des Klinikums, mitteilt.

„Der Chirurg“ ist laut der Mitteilung das auflagenstärkste und wissenschaftlich am höchsten eingestufte chirurgische Publikationsorgan im deutschsprachigem Raum. Für Eckmann, der Mitglied verschiedener Fachkommissionen sowie Antibiotic Stewardship Expert ist, ist dies bereits die zweite Ehrung dieser Art in drei Jahren, er erhielt mit dem „Leserpreis“ eine ähnliche Auszeichnung 2017.

In seiner preisgekrönten Arbeit beschäftigt er sich mit der Vermeidung von bakteriellen Infektionen nach Operationen an den Bauch-Organen. Diese gehören zu den häufigsten Komplikationen bei Eingriffen im Bauchraum, deren Prävention und Behandlung zunehmend durch die Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien erschwert wird. Dabei gewinnen multiresistente gramnegative Bakterien (MRGN) an Bedeutung. Für die Behandlung von MRGN-Infektionen stehen teils nur noch sehr wenige Antibiotika zur Verfügung.