Schottische Kultur für die ganze Familie in Peine

. In den nunmehr 21 Jahren seiner Geschichte hat sich das „Highland Gathering“ und die damit verbundenen „Peine International Pipe Band Championchips“ zur größten Veranstaltung dieser Art auf dem europäischen Kontinent gemausert, sagt Thomas Severin (Stadtmarketing). Am 4. und 5. Mai findet es im Stadtpark statt.

Unterstützt wird das Fest traditionell von den Stadtwerken und vom Stadtmarketing, das die komplette Logistik für die Veranstaltung stemmt. „Wir möchten, das die Eintrittspreise erschwinglich bleiben“, erklärte Petra Kawaletz zum Engagement der Stadtwerke Peine. Die Veranstaltung gehöre zur Stadt wie das Freischießen.

Was wird geboten? Um die 85 Stände sind im Stadtpark untergebracht. Sie bieten Kunsthandwerk, Kulinarisches und halten eine ganze Reihe schottland-typische Angebote parat, unter anderem Whisky, das Nationalgericht Haggis, Bekleidung und vieles mehr. Sie umrahmen das musikalische und sportliche Programm der beiden Tage. Dazu gibt es im Park viele Aktionen für Kinder.

„Erstmals ist Dänemark bei den Wettbewerben vertreten“ erklärte Helmut Horneffer (Scottish Culture Club). Gleich drei Bands treten aus dem skandinavischen Nachbarland an. Insgesamt sind 21 Bands dabei. Sie kommen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus den benachbarten Niederlanden und Belgien. Die Bands messen sich am Samstag unter den wachsamen Augen einer internationalen Jury und treten Abends zur Preisverleihung und zum „Salute to the chieftain“ auf dem Wettkampfplatz vor der großen Bühne im Stadtpark an. Samstag Abend locken die Folkrocker „The Aberlour‘s“ erneut vor die Hauptbühne.

Während der Samstag dem musikalischen Wettstreit der Pipe & Drum Bands vorbehalten ist, sind am Sonntag die Solisten dran. „Wir haben einen Rekord für die Solo-Wettbewerbe am Sonntag“. 150 Piper und 19 Drummer treten als Einzelwettbewerber an.

Doch es wird auch sportlich: Dann gilt es für die gemeldeten Einzelwettbewerber und Teams, sich im „Farmers Walk“ (Gewichte schleppen), „Putting the Stone“ (Steinweitwurf) oder „Tossing the caber“ (Baumstamm werfen“ zu beweisen. Starke Kerle und Mädels können sich an den bis zu 75 Kilo schweren Gerätschaften beweisen.

In den Mannschaftswettbewerben steht wieder das beliebte Tauziehen auf dem Programm im Stadtpark. Jeweils acht Personen dürfen in jedem Team mitmischen. Den „Farmers Walk“ gibt es auch als Teamwettbewerb. „Hier addieren wir die Weiten aller Teammitglieder zu einer Mannschaftsweite“, erklärte Marcel Ende (Scottish Culture Club).

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass ab Donnerstag die Nordseite des Schützenplatzes gesperrt ist. Die Geschwindigkeit dort wird für die Veranstaltung auf Tempo 30 reduziert.

Programm:

Samstag 4. Mai, 10 Uhr: Wettbewerbsbeginn für Pipe Bands (The Peine International Pipe Band Championships).

10 Uhr: Aufführungen der Happy German Bagpipers in der Peiner Innenstadt. 11 Uhr: Tanzvorführungen im Highland Dancing, Scottish Country Dance und Irish Set & Tap Dance (Tanzbühne).

11 Uhr: Public Drum Major Training am Pavillon. 15 Uhr: The Peine International Drum Major Competition. 17.30 Uhr: Aufmarsch aller Pipe Bands für die Preisverteilung. 17.45 Uhr: Preisverleihung mit „The Salute to the Chieftain“. 18.45 Uhr: Abmarsch der Pipe Bands. 20 Uhr: Open Air Konzert beim Céilidh bis in die Nacht mit Live-Band

Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, Solo- Wettbewerbe für Pipers and Drummers. 11 Uhr: Beginn der Highland Games, Kinder Games, Pipe Band Vorführungen und Tanzvorführungen. 11 Uhr: Aufführungen der Happy German Bagpipers im Stadtpark und in der Wettkampfarena. 13 Uhr: Tug a wa – Tauziehen (vor der Hauptbühne). 15 Uhr: kleine Ständchen der „Scottish Folk Singers“ an verschiedenen Plätzen im Stadtpark und auf der Tanzbühne. 15 Uhr: Kinder-Tauziehen (vor der Hauptbühne). 17 Uhr: Aufmarsch der Pipers und Drummers zur Preisvergabe. 18 Uhr: Ende des 21th Highland Gatherings.

Eintritt: Tageskarte 3 Euro, 2-Tageskarte 4 Euro. Kinder unter 13 Jahren in Begleitung eines Erwachsen Eintritt frei.