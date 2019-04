Die Volkstanz- und Trachtengruppe Bortfeld tritt beim Maibaum-Fest in historischen Kostümen auf.

Bortfeld. Das Jubiläum ist zugleich ein Abschied – es ist das (vorerst) das letzte Maibaum-Fest in der Wendeburger Ortschaft.

In Bortfeld wird zum 25. Mal ein Maibaum aufgestellt

Jubiläum in Bortfeld: Zum 25. Mal feiern die Bortfelder am 1. Mai ihr Maibaum-Fest. Das ist allemal ein Grund zum Feiern, und so soll es besonders festlich werden. Das Maibaum-Fest wird aber auch ein Abschied. Denn die Volkstanz- und Trachtengruppe wird das Fest im Schatten des Bauernhaus-Museums zum letzten Mal organisieren.

„Das heißt aber nicht, dass es die Volkstanz- und Trachtengruppe nicht mehr geben wird“, betont deren Sprecherin Heidrun Herden. Allein das Fest zum 1. Mai lässt sich für die Vereinsmitglieder nur noch schwer auf die Beine stellen. „Wir haben Nachwuchs-Probleme, und der Aufwand ist einfach zu groß“, sagt sie. Zum Abschied legen sich die Organisatoren aber noch einmal richtig ins Zeug.

Das Maibaum-Fest in Bortfeld ist sehr beliebt. Die früheren Veranstaltungen zogen stets viele Besucher an. Foto: Verein

Punkt 11 Uhr wird wie immer der Ackerwagen vorfahren, auf dem der Maibaum über den Winter eingelagert ist. Mit den kräftigen Händen von freiwilligen Helfern der Ortsfeuerwehr wird der Maibaum dann in Position gebracht. Vereins-Chef Hennig Meyer gibt dazu Kommandos und erklärt den Besuchern, was als nächstes passiert – einiges erzählt er dabei auf ostfälischem Platt. Denn die Volkstanz- und Trachtengruppe hat sich auch der sprachlichen Tradition und Brauchtumspflege verschrieben.

„Die Trachten haben die Bortfelder Bauern zum Beispiel Anfang der 1930 Jahre getragen, als sie die Bortfelder Rübchen auf dem Braunschweiger Wochenmarkt verkauften“, sagt Herden. Heute tragen sie die aufwendige Kleidung zum Beispiel beim Erntedank-Fest oder beim Schützenfest während des Umzugs.

Geschafft: Der Maibaum steht. In diesem Jahr wird in Bortfeld zum 25. Mal ein Baum aufgestellt. Foto: Verein

Mit dem Maibaum-Fest eröffnen die Bortfelder traditionell die Open-Air-Saison im Ort. Entsprechend melden sich auch immer freiwillige Helfer, um Bratwurst und Krakauer oder beliebte Bortfelder Mettwurst mit Brot und Gurke zu verkaufen. Die Kuchen, die an diesem Tag angeboten werden, stammen aber ausschließlich aus den Küchen der Maiken, wie die Frauen der Volkstanz- und Trachtengruppe genannt werden. Die Männer heißen übrigens Burschen.

Angefangen hatte vor 25 Jahren alles ganz spontan in einer gemütlichen Runde. „Was die Bayern können, das können wir in Bortfeld schon lange“, erinnert sich Hennig Meyer, der Vorsitzende. Und so stellten die Bortfelder kurzerhand ihr Programm auf die Beine. „Inzwischen haben wir eine richtige Fan-Gemeinde“, sagt Herden. Und genau die wollen die Bortfelder nicht enttäuschen und mit einem abgespeckten Programm aufwarten.

Beim grandiosen Finale dabei sind zum Beispiel die Jugendgruppe des Theaterkreises Bortfeld. „Was die jungen Leute sich ausgedacht haben, ist auch für uns Organisatoren noch eine Überraschung“, sagt Herden. Geladen sind zudem die Trachtengruppe VTG Bielitz-Biala und eine Gruppe vom SSV Velsthove, die Tänze aus den 1920er und 1930er Jahren darbieten. Eine Showeinlage wird auch der Kinder-Chor Bortfeld bieten.