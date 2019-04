Dirk Tinius folgt bei der Peiner Feuerwehr auf Sven Bössel

Am 2. Mai endet die dritte Amtszeit von Sven Bössel als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kernstadt. 18 Jahre lang hat er die Geschicke der größten Ortsfeuerwehr im Bereich der Stadt Peine geleitet, teilt die Wehr in einer Pressemitteilung mit. Sven Bössel ist seit 1981 Mitglied in der Feuerwehr,...