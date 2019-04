Palette stürzt in Peine von Hochregal auf 31-Jährigen

Bei zwei Arbeitsunfällen werden am Freitag in Peine zwei Männer schwer verletzt.

Peine. Bei zwei Arbeitsunfällen in Peine werden am Freitag zwei Männer schwer verletzt. Im Klärwerk brach ein Baugerüst zusammen.

Gleich zwei Arbeitsunfälle haben sich nach Angaben der Polizei vom Wochenende am Freitag im Stadtgebiet von Peine ereignet. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Am Freitagmorgen brach auf dem Gelände des Peiner Klärwerks in der Vöhrumer Straße auf Telgte aus bisher ungeklärter Ursache ein Baugerüst zusammen. Der sich darauf befindende Arbeiter stürzte laut Polizei zu Boden und musste ins Klinikum gebracht werden.

Einen Schutzengel hatte trotz seiner schweren Verletzungen ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter. Er war am frühen Freitagnachmittag in einer Lagerhalle eines Logistikbetriebes in der Liebigstraße bei einem Betriebsunfall verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte beim Beladen eines Hochregals eine Palette aus acht Metern Höhe herab und begrub ihn unter sich. Dabei erlitt der Mann schwere Bein- und Kopfverletzungen und musste ins Klinikum Peine gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht, teilt die Polizei mit. Die Unfallstelle wurde vorübergehend beschlagnahmt, das Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig hinzugezogen und in die Ermittlungen mit eingebunden, heißt es.