Auto schleudert erst gegen Laterne, dann gegen Grenzstein

Ein unter Alkohol stehender 55-jähriger Fahrer aus Ronnenberg hat am Samstag gegen 23.33 Uhr auf der Burgdorfer Straße am Ortseingang Vöhrum beim Überfahren einer Verkehrsinsel die Kontrolle über seinen BMW verloren. Sein Wagen geriet nach rechts von der Fahrbahn und stieß zunächst gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde der BMW weiter gegen einen neben der Laterne liegenden Grenzstein geschleudert. Letztlich kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Audi wurde durch herunterfallende Teile der Straßenlaterne an der Windschutzscheibe beschädigt. An beiden Wagen entstanden erhebliche Sachschäden, teilt die Polizei mit. Auch die Straßenlaterne musste durch einen Notdienst provisorisch gesichert werden.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Beamten veranlassten bei dem Mann eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Der Fahrer muss sich jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 57.000 Euro.