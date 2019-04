Selbst der Hund muss in den Peiner Festsälen sterben

Bevor am Montag der Kulturring in Peine nun in die Sommerpause geht, war in den nur mit 300 Zuschauern besetzten Festsälen die „Familie Flöz“ mit dem „Hotel Paradiso“ zu Gast. Die Familie Flöz ist in der Region Braunschweig schon vielen ein Begriff, doch in Peine waren sie nun zu ersten Mal. Ein...