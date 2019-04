Fahrer übersieht in Peine Wagen beim Abbiegen

Drei Leichtverletzte hat ein Unfall auf der Ilseder Straße/Bundesstraße 444 an der Einmündung zur Bundesstraße 65 am späten Sonntagnachmittag gefordert. Nach Angaben der Polizei wollte ein 60-jähriger Touran-Fahrer aus Hildesheim gegen 16.35 Uhr von der Ilseder Straße kommend (stadtauswärts) in Richtung Feuerwehrkreuzung abbiegen. Dabei übersah der Mann jedoch den entgegenkommenden Tiguan eines 63-jährigen Ilseders. Der Tiguan krachte seitlich in den Touran des 60-Jährigen und kippte diesen auf die linke Seite.

Die beiden Fahrer und die 49-jährige Beifahrerin des 60-jährigen Touran-Fahrers kamen leicht verletzt ins Peiner Klinikum. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte wieder kehrt machen.

Am Tiguan entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, am Touran Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.