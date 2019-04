Kein Badespaß: Vorerst bleibt das Hallenbad in Vechelde aufgrund eines technischen Defektes an der Lüftungsanlage geschlossen.

Hallenbad in Vechelde bleibt vorerst geschlossen

Das Hallenbad in Vechelde bleibt vorerst aufgrund eines technischen Defektes geschlossen. Wie die Stadt Peine am Montag bekanntgab, gibt es Probleme mit der Lüftungsanlage des Hallenbades. Wann das Schwimmbad wieder eröffnen kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Zuerst müsste von einer externen Firma überprüft werden, wie hoch der Schaden an der Anlage sei und ob eventuell Ersatzteile besorgt werden müssten, teilt die Stadt mit. red