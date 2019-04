Am Sonntagnachmittag kam es auf der B44 an der Auffahrt zur B65 zu einem Unfall. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

Peine. Am Sonntagnachmittag kam es auf der B44 zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Peine: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der B44 am Sonntag

Am Sonntag, um 16 Uhr, kam es auf der B 444, Ilseder Straße, an der Auffahrt zur B 65 in Richtung Feuerwehrkreuzung, zu einem Verkehrsunfall.

Fahrer übersah weiteres Auto

Ein 60- jähriger Hildesheimer wollte von der Ilseder Straße kommend nach links auf die B 65 abbiegen. Hierbei übersah er den PKW eines 63- jährigen aus Söhlde, welcher die Ilseder Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des Hildesheimers auf die Seite kippte.

Leichte Verletzungen

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.