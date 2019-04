Peinerinnen zeigen ihre Bilder im Braunschweiger Gericht

Sie fanden ideale Bedingungen dort vor, heißt es in der Pressemitteilung: freundliche Mitarbeiter, ein interessiertes Publikum und hohe, helle Flure für ihre abstrakten Arbeiten.

Heike Hlinski zeige großformatige Bilder mit rau strukturierter Oberfläche. Die verwendeten Acrylfarben reagierten auf die Behandlung mit Beize unvorhersehbar, heißt es weiter. Alles scheine in Bewegung, ohne sich in Formen zu manifestieren. Monika Wegner verwende ausschließlich Ölfarben. Sie entwickelten im Malprozess ein Eigenleben, sowohl von ihrer Konsistenz, als auch von ihrer Leuchtkraft. Es entstünden fließende Formen, die zu unterschiedlichen Assoziationen herausforderten. Die Ausstellung ist bis 12. August an der Wilhelmstraße 55 in Braunschweig zu sehen.