Im Mai beginnt die Freibad-Saison in Peine

Am Mittwoch öffnen die ersten Freibäder im Landkreis wieder ihre Türen, die anderen folgen in den Tagen darauf. Drei der Bäder haben in diesem Jahr das Qualitätssiegel Kinderferienland erhalten: Das Auebad in Wendeburg, das Bolzbergbad in Gadenstedt und das Naturfreibad in Bettmar. In Gadenstedt beginnt die Badesaison am morgigen Mittwoch, 1. Mai, um 8 Uhr. mit dem alljährlichen Anschwimmen. „Für alle Hartgesottenen wird ein heißer...