Leben und Arbeiten in Peine.

Peine ist auf dem Sprung – der kleine Landkreis zwischen den Oberzentren Braunschweig und Hannover macht große Schritte in die Zukunft. Die verkehrstechnisch günstige Lage beflügelt die positive Entwicklung – die Autobahn A 2 durchzieht das Peiner Land, ebenso die Bahnfernlinie und der Mittellandkanal. Sogar einen kleinen Flugplatz gibt es, den Sonderlandeplatz des Vereins Uhlenflug in Peine-Telgte.

Wo einst das Industrie-Grau des Stahlstandorts dominierte, wird die Arbeitswelt bunter: Der Kreis Peine hat sich mit Erfolg zu einem bedeutenden Standort der Dienstleister entwickelt, gilt inzwischen als die Logistik-Hochburg Norddeutschlands. Erst unlängst hat der niederländische Discounter Action ein Mega-Distributionszentrum (90.000 Quadratmeter) in Betrieb genommen – bei voller Kapazität beschert das Lager Peine und der Region bis zu 800 Arbeitsplätze.

Auch auf den Feldern Wissenschaft, Forschung und Lehre geht es aufwärts. Von Peine aus sucht die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) – im Übrigen ebenfalls in Erweiterung begriffen – ein Endlager für Atomabfälle. Und Peine ist inzwischen auch Hochschulstandort. Am Campus an der Woltorfer Straße bietet die Internationalen Hochschule IUBH den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (dual) an.

Einen weiteren Vorteil des Peiner Landes entdecken immer mehr Menschen, die in den benachbarten Ballungszentren vergeblich ein bezahlbares Plätzchen zum Leben für sich und ihre Familien suchen. Die Gemeinden rund um die Kreisstadt kommen mit Neubaugebieten kaum hinterher. Wandel auch in der Stadt selbst: Mehrere Industriebrachen werden jetzt mit modernen Wohn- und Pflegekomplexen bebaut. Selbst die alte Kaufhausruine in der City soll nun endlich verschwinden. Dort entsteht das neue Gewerbe- und Wohnviertel Lindenquartier.

Kurzum: Langweilig wird’s nicht in Peine – für die Menschen auch nicht in ihrer Freizeit. Dafür sorgen die Veranstaltungsmanager in Stadt und Landkreis, viele Vereine und Dorfgemeinschaften mit einer wahren Fülle an Events. Von all dem erzählen wir in dieser Beilage. Auf bald im Peiner Land!