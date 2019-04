Schottenröcke und Skate-Bahnen

Das Tauziehen ist ein Muss bei den Highlandgames. Unser Bild zeigt die Vertreter der "Royal British Legion", eines Vereins, der sich weltweit für im Einsatz verletzte Soldaten einsetzt. Der nächste Highland Gathering findet am 4./5. Mai in Peine statt.

Peine. In Stadt und Landkreis Peine locken das ganze Jahr über Veranstaltungen die Besucher an.

Sportlich, kulinarisch, kulturell oder alles auf einmal: Im Veranstaltungskalender in Stadt und Landkreis Peine ist über das Jahr verteilt für jeden Geschmack etwas dabei. Als nächstes wartet das Veranstaltungs-Highlight Highland Gathering auf die Peiner und ihre Gäste. Im Juli lockt wieder das Peiner Freischießen unzählige Besucher an. Und auch in den Gemeinden im Kreisgebiet gibt es reichlich Raum zum Feiern.

Highland Gathering

Die Schotten erobern Peine am Wochenende des 4. und 5. Mai. Zum bereits 21. Mal werden sich im Stadtpark Dudelsackspieler, Trommler sowie starke Männer und Frauen tummeln. Dazu gibt es viele bunte Stände, Chorgesang, schottisch-irische Tanzkunst und sehr viele Besuchern aus der ganzen Region und darüber hinaus.

Peiner Spargelmarkt

Am Samstag, 18. Mai, dreht sich auf dem historischen Markt alles um das Gemüse.

Härke Hoffest

Härke bittet die Peiner bereits zum 22. Mal zum Hoffest (Samstag, 25. Mai). Neben Speis und Trank gibt es musikalische Beiträge aus Peine und Bands aus der Region. Um 17 Uhr startet die Kreis-Musikschule Peine. Gegen 19 Uhr folgt das „Betty Ford Orchestra“. Highlight des Abends ist die Top-40-Party-Band „Grace“.

Peine Triathlon

Das Peiner Event für Ausdauer-Sportler findet am Sonntag, 16. Juni, statt.

Broistedt brennt

Rock- und Popmusikfans kommen immer am zweiten Freitag nach Pfingsten auf ihre Kosten. Diesmal geht es am 21. Juni ab 18 Uhr zum 13. Mal auf das Gelände der Firma Rausch Metalltechnik.

Peiner Freischießen

Ein absolutes Highlight im Peiner Veranstaltungsjahr stellt das Freischießen Jahr für Jahr dar, das von Freitag, 5. Juli, bis Dienstag, 9. Juli stattfindet. Neben zahlreichen Umzügen und Festivitäten lockt insbesondere das Kirmes-Angebot auf dem Schützenplatz zahlreiche Besucher an.

Schützenfest Wendezelle

In der gemeinde Wendeburg gibt es noch in fast jedem Ortsteil ein solches Volksfest, das in Wendezelle 12. bis 14. Juli geplant ist. Das Volksfest in Meerdorf beginnt am 1. Juni, dass in in Bortfeld am 28. Juni und das in Zweidorf am 16. August.

Peiner Weinfest

Vom 9. bis zum 11. August laden Winzer aus der Pfalz und Peiner Weinhändler zur Verkostung ein. Das bereits 15. Peiner Weinfest findet auf dem Marktplatz statt.

Vechelder Skaternight

Die Hildesheimer Straße in Vechelde wird am 16. August von der Kreuzung bis zur Spinnerstraße für Autos gesperrt. Die Werbegemeinschaft Vechelde bietet die größte Skate-Bahn der Region.

Sommerabend im Park

Einen stimmungsvoll illuminierten Vechelder Schlosspark bei sommerlichen Temperaturen, kulinarischen Genüssen und bezaubernder Musik erlebt man am 24. August.

Herbstmarkt Lengede

Alle zwei Jahre lädt der Handels- und Gewerbeverein Lengede an den Grubenweg zum Herbstmarkt. Zahlreiche Aussteller und unterhaltsames Rahmenprogramm gibt es wieder am 31. August und 1. September.

Regionales Musikfest und verkaufsoffener Sonntag

„Ohren auf - so klingt die Region“ – unter diesem Motto präsentieren sich alle zwei Jahre regionale Musiker an wechselnden Orten. In 2019 ist Peine erstmals Veranstaltungsort der Reihe. Das Musikfest findet am 14. und 15. September statt und nimmt damit den Platz im Terminkalender ein, der sonst dem Eulenmarkt zugestanden hätte. Neben der Musik gibt es auch reichlich Zeit zum Shoppen in der Peiner Innenstadt. Am Samstag haben die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Lafferder Markt

Seit 1787 findet der traditionelle Lafferder Markt in der Ortschaft Groß Lafferde der Gemeinde Ilsede statt und ist immer wieder Anziehungspunkt für tausende Besucher aus der Region. Die Traditionsveranstaltung findet am letzten Mittwoch und dem darauf folgenden Donnerstag statt, diesmal am 25. und 26. September statt.

Kulturmeile mit verkaufsoffenem Sonntag

Kunst, Musik und Lesungen bereichern die Peiner Fußgängerzone am 26. und 27. Oktober.

Moonlight-Shopping

Bis 21 Uhr in der Stadt einkaufen können die Peiner am Freitag, 29. November.

Peiner Weihnachtsmarkt

Das Highlight auf dem Peiner Marktplatz im Winter. Vom 29. November bis zum 23. Dezember gibt es Glühwein, Bratwurst, Karussells und vieles mehr auf dem Weihnachtsmarkt. Am 23. Dezember ist außerdem verkaufsoffener Sonntag.