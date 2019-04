Tuning-Freunde treffen sich in Ilsede

In Ilsede ist immer was los – dank der Gebläsehalle. Der außergewöhnliche Veranstaltungsort zieht regelmäßig große Events mit Tausenden von Besuchern in den Süden des Peiner Landkreises. Besonders beliebt sind die regelmäßigen Auto-Treffen – von Audi bis VW.

Für die Treffen ihrer Automarke kommen bis rund 1000 Fans zum Ilseder Veranstaltungsgelände und präsentieren oder bestaunten sehenswerte Oldtimer und getunte Neuwagen. Erst vor wenigen Wochen bevölkerten BMW-Anhänger die Gebläsehalle.

Das nächste große Auto-Event steht an Pfingsten an. Am Montag, 10. Juni, steigt in Ilsede das VW & Audi-Treffen. Veranstalter ist der VW Audi Club Peine.

Etwas exklusiver soll es dann am Samstag, 17. August, zugehen. Dann lädt der Club zur „Custom Car Night“ ein und bietet Tunern die Möglichkeit, ihre aufgemotzten Fahrzeuge „unter cooler Beleuchtung, Musik und einer Wahnsinns-Atmosphäre auszustellen“.

Motorsportlich geht es dagegen eine Woche später zu. Am Samstag, 25. August, veranstaltet der RRC Vienenburg seinen Slalom-Wettbewerb. Dabei finden auf dem Gelände der Gebläsehalle unter anderem offizielle Läufe zur Deutschen NAVC-Slalommeisterschaft sowie zur Norddeutschen und zur Hessen-Meisterschaft statt.

Es gibt aber auch Veranstaltungen bei denen es nicht um heulende Motoren und chromblitzende Liebhaber-Fahrzeuge geht. So bietet beispielsweise der Modehändler „Schichtwechsel“ einen großen Lagerverkauf am Freitag, 12., und Samstag, 13. Juli, an. Der Veranstalter verspricht tausende Mega-Schnäppchen aus dem Bereich Skater-Mode.

Die 3. Ilseder Jobbörse findet am Donnerstag, 12. September statt. Sie verbindet Arbeitgeber mit Arbeitsuchenden. Für Firmen besteht die Möglichkeit, sich zu präsentieren und direkt mit möglichen Bewerbern in Kontakt zu treten. Schulabgänger und Absolventen können sich zu Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Bildungseinrichtungen stellen ihre Angebote rund um Weiter- und Fortbildungen vor.

Die Herbstmesse Ilsede findet vom 25. bis zum 27. Oktober statt. Sie bedient die Themen Haus Bau und Energie, Finanzierungen, Gartengestaltung, Haushalt, Wohnen, Ambiente und Lifestyle.

Auch zum Party-Feiern hat sich die Gebläsehalle als geeigneter Ort erwiesen. Dieses Jahr stehen etwa die „Venga Venga – 90er und 2000er-Party“ am Samstag, 12. Oktober, und die „Ü30-Party“ am Samstag, 2. November, auf dem Programm.