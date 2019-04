Bauboom in Vechelde und in Wendeburg

395 Millionen Euro sind 2018 auf dem Peiner Immobilienmarkt umgesetzt worden – das sind elf Prozent mehr als 2017. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht hervor, der vom Gutachterausschuss Braunschweig-Wolfenbüttel für alle Teile unserer Region erstellt wird.

Dem Ergebnis im Peiner Land liegen 2183 Kaufverträge zugrunde, eine Steigerung um zwei Prozent gegenüber 2017. Der anhaltende Niedrigzins ermutigt offenbar viele Häuslebauer und Immobilienkäufer, sich ihren Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen.

Aber alles hat seinen Preis. Und der steigt – auch im Peiner Land. Die Investition in „Betongold“ – also der Kauf von Baugrund und Immobilien – brummt vor allem in den Gemeinden Wendeburg und Vechelde. Der Grund: „In den Städten ist die Grenze dessen erreicht, was die Leute bereit sind zu zahlen“, sagt Dr. Volker Stegelmann, Vorsitzender des Gutachterausschusses, der in der Regionaldirektion Braunschweig des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) angesiedelt ist. Dennoch: Die beiden Gemeinden würden durch ihre Nähe zum Oberzentrum Braunschweig punkten, und auch das habe seinen Preis. In Wendeburg werden laut Stegelmann durchschnittlich 140 Euro für den Quadratmeter Baugrund fällig, in Vechelde sind es inzwischen gar 160 Euro.

Für den Kreis Peine errechnet sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von 121 Euro pro Quadratmeter. „Wohnen in Peine ist durchaus teuer – und es wird teurer. Eine Trendwende zeichnet sich nicht ab“, sagt Stegelmann. Die Kostensteigerung betreffe Mieter wie Eigentümer gleichermaßen. „Alles eine Frage von Angebot und Nachfrage.“ Und die starke Nachfrage bei einem begrenzten Angebot lasse die Preise in die Höhe schnellen.

Den Peiner Katasteramt-Chef Winfried Borch freut der Bauboom im Landkreis: „Wir haben dadurch eine sehr gute Auftragslage, wir haben so viel zu tun wie noch nie.“ Sein Amt erhält aus den Boom-Gemeinden Wendeburg und Vechelde viele Vermessungsaufträge.

Eigentumswohnungen nehmen im Peiner Land 15 Prozent Anteil am Grundstücksmarkt ein. Durchschnittlich kosteten sie zwischen 64.000 (Baujahr 1950 bis 1977) und 270.000 Euro (nach 2015), die Wohnflächenpreise pendelten sich zwischen 935 und 2665 Euro ein.