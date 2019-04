Seit 120 Jahren im Familienbesitz

Schon die schiere Größe des Areals und vor allem des Angebots an der Dieselstraße 1 lässt es sinnvoll erscheinen, dass sich die Kunden von Baustoff Brandes mit ihrem Ansinnen an einen der Fachberater wenden. Egal ob sie als Privatkunden oder gewerbliche Abnehmer kommen, alle dürfen eine sachgerechte Beratung erwarten.

So wie es schon vor 120 Jahren zur Zeit der Firmengründung in der Peiner Hopfenstraße 4 war. Angefangen hat dort alles mit der Herstellung und dem Vertrieb von Zementdachplatten durch den Firmengründer Heinrich Brandes am 1. September 1899. Der Beginn des Handels mit Baustoffen auch anderer Hersteller erfolgte 1914.

Heute beliefert Baustoff Brandes von inzwischen acht Standorten aus mit insgesamt 210 Mitarbeitern in der ganzen Region. Noch im Jahr 1957 geschah dies zuletzt mit Pferdefuhrwerken, heute sind es 21 Lastkraftwagen mit eingebautem (Hoch-)Kran und Mitnahmestapler, mit denen die Ware zu den Baustellen unterwegs ist.

„Wir verstehen uns als Mittelständler und arbeiten überwiegend mit mittelständischen Unternehmen zusammen“, erklärt Massimo La Mela, Sprecher der Geschäftsführung. Kontakte zum Endabnehmer gibt es aber dennoch, denn die suchen sich in den umfangreichen Ausstellungen aus, was der heimische Handwerker einbaut – von der Fliese bis zum Garagentor.

Doch egal ob in Hannover, Burgdorf oder in Teltow vor den Toren Berlins: Immer bemüht sich das Unternehmen um Kundennähe. Sowohl logistisch mit weiteren Standorten in Braunschweig, Magdeburg, Blankenburg oder Aschersleben, als auch durch umfassende Beratung.

Ein wichtiger Schritt in der Firmengeschichte war der Neubau an der Dieselstraße 1978 im Gewerbegebiet Peine-Stederdorf auf einem 30.000 Quadratmeter großen Grundstück. Die Fliesen- und Bauelemente-Ausstellung mit allein 1500 Quadratmetern Größe, sowie der Fachmarkt des größten Firmen-Standorts sind das Ziel vieler Bauwilliger. Die finden im Fachmarkt-Bereich auch Werkzeug von bewährten Profimarken zum Mitnehmen.

Auch in Braunschweig erwartet die Käufer an der Petzvalstraße 39 ein breites Spektrum des Angebots. Auf 7200 Quadratmetern gibt es eine Bauelemente-Ausstellung, den Profi-Fachmarkt, Fliesen bis hin zum Tiefbau.

„Trotz des Internet-Hypes spielt die Haptik immer noch eine große Rolle, der Kunde möchte sein Werkzeug oder den Baustoff in der Hand fühlen“, erläutert La Mela. Dennoch informiere das Unternehmen auch intensiv im Internet unter www.baustoff-brandes.de

Die positive Entwicklung im Baugewerbe sei bei Baustoff Brandes spürbar. „Von einem Bauboom würde ich aber noch nicht sprechen“, erklärt La Mela. Das wäre ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent, doch „das notwendige Fachpersonal steht im Handwerk nicht zur Verfügung um die bestehende riesige Nachfrage zeitnah abarbeiten zu können“. Aber ja, es dürfte auch im laufenden Jahr wieder ein Umsatzwachstum um die drei bis vier Prozent geben, was auch für die Baustoff Brandes GmbH grundsätzlich positiv sei.

Die beiden Geschäftsführer Massimo La Mela (Sprecher) und Carsten Zoll achten darauf, dass immer fachlich geschultes Personal zur Verfügung steht. Deshalb gab es bei Baustoff Brandes schon 1948 den ersten Lehrling.

Derzeit gibt es gleich 16 Auszubildende, jährlich gibt es etwa 100 Bewerber. Bislang sieben neue Azubis beginnen am 1. September. Als angehende Kaufleute im Groß- und Außenhandel lernen sie nicht nur alles über den Warenverkauf an den Kunden, sondern auch über die Warenbeschaffung.

Wer Fachkraft für Lagerlogistik werden möchte, muss Bestellungen und Lieferungen fachgerecht an den Kunden liefern. Die Warenlager müssen verwaltet und die Baustoffe ordentlich gelagert werden.

Sie tragen damit auch sinnbildlich den Staffelstab weiter, den Gründer Heinrich Brandes 1921 an seinen Sohn Willi und der wiederum 1948 an Heino Brandes überreichte. Heute fungiert Ulrike Brandes-Peitmann als Gesellschafterin der Baustoff Brandes GmbH – ganz in der Tradition ihrer Familie.

