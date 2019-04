Obermeiers Ziel: Aufmerksamkeit für Vechelde erregen

Vechelde. Die Werbegemeinschaft Vechelde feiert in diesen Tagen ihr 35-jähriges Bestehen und organisiert das 35. Straßenfest.

Entlang der Hildesheimer Straße in Vechelde findet der Käufer zahlreiche Inhaber-geführte Geschäfte – von der Bekleidung über Spielzeug bis zum Fahrrad-Handel. Einkaufen in Vechelde ist tatsächlich möglich und attraktiv. Darauf macht regelmäßig die Werbegemeinschaft aufmerksam, die in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert.

„Wir vertreten nicht nur die Gewerbetreibenden, sondern wollen auch unseren Ort über seine Grenzen hinaus bekannt machen“, sagt Armin Obermeier. Er ist seit 2013 Vorsitzender der Werbegemeinschaft und mitverantwortlich für eine Wiederbelebung dieses Zusammenschlusses. Als Geschäftskundenberater der Volksbank-Filiale im Ort nahm Obermeier damals an der Jahresversammlung teil. Dort wollte niemand sich für den Posten des Vorsitzenden zur Verfügung stellen. Die Werbegemeinschaft stand vor dem Aus.

In dem Moment sprang Obermeier – laut seiner Erzählung – auf und plädierte für einen Neu-Start. Zum Thema Vorsitz habe er damals gesagt: „Ich würde es ja machen.“ Das reichte aus und der Neu-Vechelder – Obermeier stammt ursprünglich aus Passau – wurde zum Vorsitzenden.

„Seitdem haben wir im Vorstand und als Werbegemeinschaft viel erreicht“, findet Obermeier. Das alljährliche Aushängeschild der Vereinigung sei das Straßenfest, das am 30. November zum 35. Mal stattfinden wird. „Wir haben vor einigen Jahren das Angebot und Rahmenprogramm sukzessive erweitert“, berichtet Obermeier. Zudem gelang es dank der „stets guten Kooperation“ mit der Gemeinde, für das Fest die Hildesheimer Straße für den Autoverkehr zu sperren.

„Uns ist es wichtig, unseren Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten“, sagt der Vorsitzende. Als Beispiel nennt er die Starter-Tasche, die die Werbegemeinschaft vor zwei Jahren an alle Vechelder Neubürger herausgegeben hat. Die Mitglieder waren aufgefordert, etwas beizusteuern. „Wir wollten aber keine Gutscheine herausgeben, sondern richtige Geschenke.“ Es hat geklappt – Schuhlöffel, Gewürzmischung und vieles mehr: Die Taschen waren prall gefüllt und wurden sehr gut angenommen.

Ein weiterer Marketing-Coup gelang mit einer gemeinsamen Buswerbung. „Für einen Händler aus Vechelde alleine wäre es zu teuer gewesen, auf einem Bus Werbung zu schalten. Aber für alle zusammen war es machbar“, erzählt Obermeier. Als Werbegemeinschaft wurde die gesamte Fläche von sogar zwei Bussen gebucht. Jedes Mitglied konnte davon eine kleine Teilfläche für sich beanspruchen.

Dieser Werbe-Erfolg wiederholt sich im Moment. Fünf Mitglieder der Werbegemeinschaft haben zusammen mit der Gemeinde einen Werbespot bei Radio38 produzieren lassen, der momentan fünfmal am Tag läuft und mit dem Slogan „Leistungsstark im Städtedreieck“ wirbt. „Der Spot gibt ein rundes Bild ab und macht Werbung für die einzelnen Partner und für Vechelde als Standort“, freut sich Obermeier.

„Aufmerksamkeit für Vechelde erregen – so verstehe ich unsere Aufgabe“, erklärt der Bankbetriebswirt. Das bedeute einerseits, Menschen aus dem Umland den Ort schmackhafter zu machen. Andererseits sollen aber auch die Vechelder auf das Angebot ihrer Heimat gestoßen werden. „Wir wollen den Leuten klar machen: Nutzt die super Infrastruktur hier!“

Vechelde werde von außen durchaus positiv wahrgenommen, findet Obermeier. „Viele Menschen von hier oder auch aus anderen Orten in der Umgebung fahren bewusst hierher um einzukaufen.“ Die Infrastruktur-Situation sei noch relativ komfortabel. Nur wenige Gewerbe schließen. Stattdessen gebe es sogar einige Neuansiedlungen.

„Wenn ich mir etwas für Vechelde wünschen könnte, wäre es eine Umgestaltung der Hildesheimer Straße: Tempo 30, mehr Bummelflair und mehr Konzentration an Einkaufsmöglichkeiten“, sagt Obermeier.

Ansonsten schwärmt er vom Ort. Es gebe viele intakte Vereine. Die Gemeinschaft der Gewerbetreibenden sei immer offen für Neu-Bürger, die sich engagieren wollen. „Selbst ich wurde aufgenommen und integriert“, sagt der gebürtige Bayer und heutige Vechelder mit einem Schmunzeln.