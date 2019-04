Superschnelles Internet für 7400 Vechelder Haushalte

Glasfaserleitung für superschnelles Internet will ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen in der Gemeinde Vechelde verlegen.

. Superschnelles Internet für die Gemeinde Vechelde – mit dieser Ankündigung hat die „Deutsche Glasfaser“ in der Ostkreiskommune Freude verbreitet. Allerdings: Das Unternehmen mit Sitz in Borken (Nordrhein-Westfalen) beginnt mit dem Internetausbau in der Gemeinde erst nach den Sommerferien – Dennis Slobodian, Referent für Unternehmenskommunikation, geht von einem Startschuss im August/September aus. Ein bisschen gedulden muss sich die Bevölkerung also noch.

„Wir haben vorher noch andere Projekte in der Mache“, begründet Slobodian diesen späteren Baubeginn, erinnert aber an die (eingehaltene) Zusage des Unternehmens, in diesem Jahr anfangen zu wollen. Immerhin: „Wenn wir in der Gemeinde begonnen haben, möchten wir auch Gas geben.“ Ob es noch in diesem Jahr zur Fertigstellung des Glasfasernetzes kommt, versieht der Sprecher mit einen „Fragezeichen“ – das lasse sich bei den üblichen Unwägbarkeiten solcher Großprojekte nicht vorhersagen.

In 15 der 17 Vechelder Ortschaften verlegt das Unternehmen die Glasfaserleitungen – es spricht von dem „größten Infrastrukturausbau in der Gemeinde“. Slobodian: „Wir investieren etwa 15 Millionen Euro für den Internetausbau in der Gemeinde – diese Summe finanzieren wir zu 100 Prozent selbst, Steuergelder beziehungsweise staatliche Fördermittel verwenden wir nicht.“ Möglich seien solche Millionenvorhaben nur dank „unserer starken Investoren im Rücken“, betont er.

Bei der Abfrage des Unternehmens im vergangenen Jahr in der Gemeinde haben sich mehr als die erforderliche Marke von 40 Prozent der Haushalte in den 15 Ortschaften verbindlich für das Glasfasernetz entschieden – genauer gesagt sind es laut Slobodian „zwischen 40 und 50 Prozent“ der Haushaltsgesamtzahl gewesen: „In einigen Orten waren es mehr als 60 Prozent, in anderen knapp unter 40 – insgesamt aber mehr als 40 Prozent.“ Somit können gemeindeweit ungefähr 7400 Haushalte eine Glasfaserleitung von dem Unternehmen erhalten.

Für diese Kunden erfolgt das Verlegen des Glasfasernetzes mitsamt Hausanschluss kostenlos: Im Gegenzug haben sie sich in Verträgen verpflichtet, dieses Netz zwei Jahre zu nutzen und dafür zu bezahlen. Für den Sommer – Slobodian nennt den Juli – kündigt das Unternehmen Bauinformationsabende für alle Kunden in der Gemeinde an, in denen es über Details aufklärt – vom Ausbau bis zum Hausanschluss. Abgesprochen hat die „Deutsche Glasfaser“ nach eigenen Worten mit der Rathausverwaltung die Standorte der acht PoPs („Point of Presence“/Hauptverteilstation des Netzes).

Wer sich jetzt noch für das Glasfasernetz entscheiden will, muss dem Sprecher zufolge zum einen „in der Regel“ 750 Euro für den Anschluss hinlegen: Nur wenn das Unternehmen noch Aktionszeiträume ansetze, könne es billiger werden. „Zum anderen verwirklichen wir solche Nachanschlüsse erst, wenn unser gesamtes Projekt in der Gemeinde abgeschlossen ist.“ Nachzügler müssten sich also gedulden. Andererseits ist Slobodian zufolge nach der Vertragsdauer von zwei Jahren ein Wechsel zu einem anderen Anbieter möglich, sofern dieser über das Glasfasernetz geschaltet ist.

Das Unternehmen garantiert bei seinem Internetanschluss den Gebrauch ausschließlich von Glasfaserleitungen, und zwar „bis ins Haus“ – es erteilt somit Kupferleitungen eine Absage. Der Verzicht auf Kupfer sei der Grund, dass es aktuell für Privatkunden bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und für Gewerbekunden bis zu 10.000 Mbit/s gebe. „Das wird künftig noch schneller gehen – bei Glasfaserleitungen sind nach oben keine Grenzen gesetzt“, meint Slobodian. Verlegt wird die Glasfaserleitung in der Regel in den Gehwegen. „Daher sind Straßensperrungen nur selten erforderlich“, ist er zuversichtlich.

Nur in Alvesse und in Fürstenau wird die „Deutsche Glasfaser“ nicht aktiv: Dort verlegt laut Gemeindeverwaltung die Telekom die Glasfaserleitungen – finanziert mit einem staatlichen Förderprogramm. Wann in diesen beiden Orten Baubeginn ist, ist noch unklar.