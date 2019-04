Allerkamp Fassaden-Clean reinigt ohne Gerüst-Aufbau

Wenn die Fassade vor Schmutz, Schimmel und Algen unansehnlich wird, mussten Gebäude bisher neu gestrichen werden. Oder aufwendig gereinigt werden. Aber was bisher nur mit aufwendigen Konstruktionen ging und viel Zeit in Anspruch nahm, geht laut dem Gebäudereinigermeister Steven Allerkamp mittlerweile schneller und einfacher:

„Für ein Einfamilienhaus mit Putzfassade brauche ich ungefähr einen Tag“, erklärt er. Der 28-jährige Wendeburger übernahm Anfang 2018 die Gebäudereinigungsfirma seines Vaters und entdeckte auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal das Fassadenreinigungssystem der Firma Hermes, mit der sich in Verbindung setzte. Im Oktober 2018 gründete er dann seine zweite Firma, die Allerkamp Fassaden-Clean. Anfang 2019 bezog er ein kleines Büro in Vechelde auf dem Gelände der Firma von Thomas Kellert.

Von hier aus bietet er die Außenreinigung von Gebäuden in einen Umkreis von 150 Kilometern an. „Da kommt es natürlich auch auf das Auftragsvolumen an. Bei einem größeren Gebäudekomplex nehmen wir längere Anfahrten eher in Kauf als bei einer einzelnen Fassade eines Einfamilienhauses“, sagt Allerkamp. Mit dem „wir“ bezieht er seine Schwester Darleen Allerkamp mit ein, die als Bürokauffrau und zweite Kraft in beiden Unternehmen mit anfasst. Demnächst sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

Das System, auf das sie sich spezialisiert haben, kommt ohne Gerüst aus. „Das Innovative bei der Methode ist, dass sie auch mit einer Person funktioniert und ich alles, was ich für einen Einsatz brauche, in einem Transporter bei mir habe: Von den Reinigungslanzen hin zu den Schmutzfangwannen und -pumpen bis hin zur Wasseraufbereitung“, erklärt er. Bevor es an die eigentliche Reinigung geht, demonstriert er die Wirkung gerne auf einer Ein-Quadratmeter-Testfläche. Nicht nur, um den Hausbesitzern zu zeigen, was für einen Unterschied die Reinigung macht, sondern auch, um eine ungefähre Einwirkzeit für die Reinigungsmittel zu ermitteln.

Je nach Zusammensetzung des Schmutzes auf dem Putz – abhängig von dessen Art, der Wärmedämmung und des Standortes lassen hauptsächlich Algen und Schimmelpilze die Häuser ergrauen – kann diese unterschiedlich lang sein. Damit der abgewaschene Schmutz und die Reinigungsmittel nicht ins Grundwasser gelangen, müssen die Abwasser von der Fassade mit flexiblen Wannen aus Gummi aufgefangen und aufbereitet werden.

„Wir nutzen dafür ein Kreislaufsystem, bei dem das Schmutzwasser direkt in einen Behälter mit Filteranlage gepumpt wird. Das gereinigte Wasser kann dann direkt wieder zur Reinigung genutzt werden und muss nicht über einen Spezialbetrieb entsorgt werden“, beschreibt Steven Allerkamp.

Nach der Reinigung werden die Fassaden – er arbeitet bis zu einer Höhe von zehn Metern ohne Gerüst – desinfiziert und damit für ungefähr fünf Jahre vor unerwünschter Neubesiedlung geschützt. Die Ersparnisse gegenüber einem Neuanstrich beziffert er auf etwa 70 Prozent, dazu sei er schneller und schonend zu Fenstern und anderen Anbauteilen als andere Methoden. „Bäume, die nahe am Haus stehen, sind oft kein Problem. Nur Beete direkt am Haus könnte durch die Belastung der Gummimatten leiden“, räumt er ein – und empfiehlt Pflanzenfreunden eher einen Termin im Spätsommer oder Herbst.