Der Fliegen-Wedler kommt aus Vechelde

Eigentlich hat Mr. Gardigo immer eine Lösung parat. Der liebevoll gezeichnete ältere Gärtner erklärt den Kunden des Vechelder Anbieters Gardigo, mit welchen Produkten sie ungebetene tierische Besucher vertreiben und wie sie sich vor lästigen Insekten schützen können.

Die Marke Gardigo steht für Tierabwehr und Insektenschutz, ohne den ungebetenen Gästen Schaden oder Schmerzen zuzufügen. Entwickelt in Vechelde und aus der riesigen Lagerhalle An der Feuerwache vertrieben werden die innovativen Produkte vom 25-köpfigen Team der Firma Tevigo GmbH. „Wir sind mit Gardigo im Internet genauso zu finden wie in den führenden Bau- und Supermärkten“, erklärt Inhaber Marco Basse.

Seit 2011 gibt es das ständig wachsende Unternehmen. Beim offensichtlich erfolgreichen Marketing wird der Diplom-Betriebswirt von seiner Ehefrau Sandra Basse unterstützt. Sie ist Geschäftsführerin der Werbeagentur Service Connect. Die Büros beider Firmen sind im Vechelder Gewerbegebiet an der Raiffeisenstraße 2 D angesiedelt.

Wobei sich die Tevigo-Zentrale gerade bedarfsgerecht ausdehnt – die Bauarbeiten für die erweiterte Firmenzentrale laufen auf Hochtouren. „Dieser Standort ist für unsere Verwaltung und Produktentwicklung optimal“, erklärt Marco Basse.

Denn der Vechelder Bahnhof ist nur zehn Minuten Fußweg entfernt. Und gemeinsam mit drei Nachbarfirmen erhalte man vom Internet-Anbieter htp einen leistungsstarken Glasfaser-Anschluss. Der sei Voraussetzung, um moderne Medien einsetzen und mit Geschäftspartnern in aller Welt kommunizieren zu können, sagen die Basses.

Marco Basse hatte schon reichlich Erfahrung im Asien-Geschäft, als er vor acht Jahren die Tevigo GmbH gründete. „Wir importieren immer noch viele Sachen, setzen aber inzwischen verstärkt auf Produkte Made in Germany“, erklärt der 48-Jährige, der wie seine Frau aus dem Nachbardorf Bettmar stammt.

In Deutschland sehe man sich als Marktführer, das soll durch den Einsatz freier Handelsvertreter untermauert werden. „Wir wollen unsere Produkte auch bei kleineren Einzelhändlern – beispielsweise in Gärtnereien – anbieten und noch mehr in der Fläche präsent sein“, so Marco Basse. Das nächste Ziel sei es die Produktlinie Gardigo auf dem europäischen Markt bekannt zu machen.

Doch bei aller Handelserfahrung, letztlich kommt es doch auf das Produkt an, mit dem man die Käufer überzeugen muss, egal ob im Onlineversand oder im Einzelhandel. Im 160-seitigen Gardigo-Katalog liefern die Vechelder denn auch eine breite Palette mit drei Überschriften: Tierabwehr, Insektenschutz und alles für das Tier.

Dabei haben die Kunden die Wahl zwischen Klassikern wie der einfachen Mausefalle bis zu Geräten, in denen die Tiere, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, lebend gefangen und später ausgesetzt werden. „Tiere ja, aber bitte nicht überall“, lautet das Motto bei Gardigo.

Das gelte auch für nicht erwünschte vierbeinige Besucher wie kabelknabbernde Marder, aufwühlende Maulwürfe oder unangenehme Hinterlassenschaften verlierende Hunde oder Katzen. Dazu gibt es Geräte, die mit unterschiedlichen Ultraschall-Frequenzen die nicht erwünschten Vierbeiner vertreiben. „Man muss sich allerdings an die Gebrauchsanweisung halten und ein wenig Geduld haben“, erklärt Sandra Basse.

Beim Thema Insektenschutz bietet Gardigo ebenfalls nicht nur Hilfsmittel zur Vernichtung der vermeintlichen Plagegeister. Der bei Tevigo entwickelte Fliegen-Wedler beispielsweise hält die Insekten vom Esstisch auf der Veranda fern. Schimmerstreifen auf der Oberseite der Flügel sollen zusätzlich abwehrend wirken: „Das Auge der Fliege nimmt eine Lichtkuppel wahr“, so Marco Basse. „Wir töten nicht, wir vertreiben nur.“ Und wer seine Besucher gern fängt und sie im Garten oder auf dem Balkon wieder freilassen möchte, kann einen Lebend-Fänger nutzen. Noch mehr für das Tier gibt es im dritten Kapitel, wo Gardigo-Futterstellen oder Nistkästen anbietet. Oder ein Insektenhotel, das auch wirklich für Gäste geeignet ist.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist unter www.gardigo-kids.de auch der lehrreiche Grad-Igel unterwegs. „Wir wollen auch Schulklassen bei uns informieren und ein Imker wird einen Bienenstock aufstellen“, versprechen Sandra und Marco Basse. Sie wollen das Wissen über die Tiere weitergeben, um auch auf diese Weise der Tierwelt nicht zu schaden, sondern unter die Arme zu greifen.

Darüber freut sich dann übrigens auch Mr. Gardigo.