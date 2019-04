Holzbau Feuge ist das älteste Unternehmen in Bortfeld

Bortfeld. Der Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde Wendeburg wächst. Die Traditionsfirma könnte, mit mehr Personal, noch mehr bauen.

Direkt gegenüber der Zimmerei von Ulrich Feuge wächst ein neues Gebäude in die Höhe. Anstelle des Fachwerkhauses von 1850, in dem Feuge selbst aufgewachsen ist, entsteht ein modernes Mietshaus.

„Das Haus meiner Eltern war toll, aber über die Generationen sehr verbaut worden. Wir haben uns daher entschlossen einen Schlussstrich zu ziehen und etwas Neues zu schaffen“, erklärt der Bauherr. Neben einem Büro sind vier Wohnungen geplant, die schon angefragt wurden, bevor das neue Haus im Rohbau stand.

Der Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde wächst, das merken er und seine Mitarbeiter auch auf den Baustellen. Zusammen mit drei Gesellen, einem Zimmermeister und einem Auszubildenden baut und saniert er Dachstühle und Fachwerkkonstruktionen sowie An- und Umbauten in Holzbauweise.

„Eigentlich könnten wir noch viel mehr machen, aber dafür fehlt es oft an Personal“, sagt Feuge, der selbst Bauingenieur ist. Besonders Gesellen könnte er noch weitere gebrauchen, in den vergangenen Jahren hatten sich die fertigen Auszubildenden eher für ein anschließendes Studium entschieden.

Wer sich auf die Suche nach Holzbau Feuge in Bortfeld macht, könnte kurzzeitig verwirrt sein: Gleich zwei Firmen im dem 2000-Einwohner Ort tragen „Feuge“ im Namen. „Wir sind aber nur sehr entfernt verwandt, die Aufgabengebiete unserer Firmen berühren sich manchmal. Er baut schlüsselfertige Häuser, wir nur den Dachstuhl und manchmal noch das Carport“, erklärt Feuge schmunzelnd.

Er leitet den 1852 gegründeten Zimmereibetrieb in sechster Generation. Ursprünglich kam die Familie Feuge im 16. Jahrhundert aus Gadenstedt nach Bortfeld, bis heute sind mehrere Familienzweige in der Gemeinde Wendeburg geblieben.

Dass Ulrich Feuge den Betrieb leitet, ist eigentlich ein kleiner Zufall. „Meine Vorfahren haben den Betrieb immer an den ältesten Sohn weiter gegeben. Mein Vater ließ meinem älteren Bruder und mir allerdings freie Hand bei der Berufswahl, die Tradition sah er nicht als Zwang an. Mein Bruder nutze das für eine Karriere bei der Lufthansa“, erinnert er sich.

Ihm selbst gefiel das Handwerk des Vaters und nach der Schule und Bundeswehr studierte er an der Fachhochschule in Holzminden, die heute ein Teil des HAWK-Fachhochschulverbundes ist. Nach einigen Jahren im Hoch- und Brückenbau in Braunschweig kehrte er in den Familienbetrieb zurück.

Seit einigen Jahren ist er zusätzlich als Sachverständiger für Gerichte unterwegs.

Fast schon in einem Kontrast zu seinem eigenen Bauprojekt steht seine Begeisterung für die Arbeit an alten Gebäuden: „Es macht einfach Freude, die Hand an alte Bausubstanz zu legen.“ Spuren seiner Arbeiten sind daher in vielen Kirchen in Braunschweig sowie auch dem Warbsenhaus in Riddagshausen zu finden.