Kiesswetter gibt Vorsitz im Tierschutzverein Peine ab

In diesen Tagen ist der Tierschutzverein Peine und Umgegend 90 Jahre alt geworden. Und bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 2. Mai, 19.30 Uhr, in den Peiner Festsälen steht ein entscheidender Personalwechsel an. Nach zwölf Jahren im Amt kandidiert Wolfgang Kiesswetter nicht mehr für den...