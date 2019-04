„Tagesmütter können eine große Hilfe sein“

Gleich morgens um sieben Uhr werden die ersten Kinder gebracht, und kurz nach acht ist das „Spatzennest“ komplett: Fünf Kinder, ein bis drei Jahre alt, verbringen zusammen mit ihrer Tagesmutter Margarethe Hecht in Meerdorf den Tag. Sie frühstücken gemeinsam, spielen, singen, toben, tanzen, lesen und puzzeln, gehen spazieren – und bereiten auch ihr Essen gemeinsam vor.

Das ist Margarethe Hecht besonders wichtig: „Sie sollen lernen, dass das Essen gekocht und nicht nur auf einem Wagen hereingeschoben wird.“ „Margarethe“ sagt natürlich keines der Kinder, sie nennen sie kurz „Meggie“ und – das spürt man gleich – sie lieben sie.

Eine Alternative für Familien mit individuellen Bedürfnissen

Bis zu ihrem dritten Lebensjahr sind die Kinder – zurzeit sind das drei Mädchen und zwei Jungen – bei der Tagesmutter. Aber auch danach brechen die Kontakte nicht ab. „Wir haben einen sehr intensiven Kontakt zu den Eltern, und es sind über viele Jahre tolle Freundschaften entstanden“, sagt „Meggie“ Hecht.

Sie ist gelernte Kinderkrankenschwester, hat mit ihrem Mann Andreas Hecht selbst drei Kinder. Diese sind 12, 14 und 16 Jahre alt. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie als Tagesmutter – und sie führt eine Warteliste, wie die meisten.

Laut Landkreis Peine gibt es in der Gemeinde Wendeburg nur noch 4 Tagesmütter, die maximal 19 Plätze vorhalten. Einige Tagesmütter sind in Beschäftigungen in Krippen und Kindergärten zurückgekehrt. Angesichts steigender Kinderzahlen herrscht dort Personalmangel. Der Markt der Erzieherinnen und Erzieher ist förmlich leer gefegt.

„Der Fachkräftebedarf ist allgemein eine Herausforderung, besonders schwierig ist es aber, geeignete Teilzeitkräfte zu finden“, sagt Hermann-Josef Landeck, Leiter des für Tagesstätten zuständigen Fachbereichs der Wendeburger Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde habe viele kleine Einrichtungen und versuche, jedem Anspruch gerecht zu werden.

Doch zurück zu den Tagesmüttern. Bei individuellen Bedürfnissen einer Familie, aber auch bei Kindern, die sich in größeren Gruppen nicht wohl fühlen, bieten sie eine gute Alternative. „Tagesmütter können eine große Hilfe sein“, weiß Margarethe Hecht aus Erfahrung. „Die Gemeinde müsste mehr auf uns hinweisen“, sagte sie. Das würde die Gemeinde gerne tun. Die Kindertagespflege (gesetzlich anerkannte Betreuungsform) ist jedoch beim Landkreis Peine angesiedelt. Der Kontakt läuft daher über das Familien- und Kinderservicebüro in Peine.

Aktuell setzen sich die Tagesmütter des Landkreises für bessere Absicherungen ein. „Wir Tagesmütter bekommen nur die Stunden gezahlt, die das Kind in der Tagespflege war“, erklärt Margarethe Hecht. Und weiter: „Fehlzeiten während Krankheit oder Urlaub des Tageskindes bekommen wir nicht bezahlt, obwohl die Betreuung zur Verfügung steht. Somit haben wir keine Planungssicherheit. Die Eltern zahlen jedoch an den Landkreis monatlich einen Elternbeitrag – wie in der Kinderkrippe auch – der bei Fehlzeiten des Kindes nicht gekürzt wird.“ Dies und einige andere Punkte seien ihrer Meinung nach der Grund, warum die Kindertagespflege im Landkreis Peine für neue mögliche Kindertagespflegepersonen nicht attraktiv sei. Sie habe jedoch die Hoffnung, dass die Situation in absehbarer Zeit verbessert werde.

Familien- und Kinderservicebüro (FKSB) des Landkreises Peine:

Die Kindertagespflege ist eine besonders flexible Form der Kinderbetreuung und richtet sich vorrangig an Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Sie entspricht dem Wunsch der Eltern nach einer Betreuung in familiären Zusammenhängen und ist häufig eine Ergänzung (Randzeitenbetreuung) zur institutionellen Betreuung. Sie findet im Haushalt der Tagespflegeperson statt.

Der Gesetzgeber hat die Kindertagespflege der Erziehungsarbeit in Kindertagesstätten gleich gestellt. Kindertagespflege kann die individuellen Bedürfnisse von Kindern und Eltern besonders berücksichtigen.

Tagespflege soll einem Bildungsanspruch, insbesondere im frühkindlichen Bereich, gerecht werden und zielt insbesondere auf die Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung kleiner Kinder durch Tagespflegepersonen.

Für die Arbeit als Tagespflegeperson sind die gesetzlichen Bestimmungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) sowie die Verwaltungsrichtlinien des Landkreises Peine maßgeblich.

Das Familien- und Kinderservicebüro (FKSB) des Landkreises Peine übernimmt seit zehn Jahren die Fachberatung, Qualifizierung, Vermittlung, Eignungsfeststellung sowie Förderung im Rahmen der Kindertagespflege.

Durch den Kontakt zwischen Fachberatung und Kindertagespflegeperson soll eine passgenaue und verlässliche Vermittlung möglich sein.