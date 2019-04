70 neue Einheiten für Betreutes Wohnen in Lengede

Es wird aktuell viel gebaut in der Gemeinde Lengede. Neben zwei neuen Wohngebieten in den Ortschaften Lengede und Broistedt wird dabei auch auf die ältere Bevölkerung, die nachweislich in Deutschland immer zahlreicher wird, abgezielt.

Während hinter dem Vereinsheim des TB Lengede noch ein Kran in die Höhe ragt und sich das dort entstehende Pflegeheim noch im Rohbau befindet, sind die Maßnahmen in Broistedt schon ein gutes Stückchen weiter vorangeschritten. Ein großer U-förmiger Block für Einheiten mit Betreutem Wohnen steht bereits hinter dem Edeka-Center.

Eine solche Baustelle steht den Lengedern in ihrem Kernort ab Mitte Mai erst noch bevor. Dann soll nämlich auch der Abriss der alten Gaststätte Staats und des Vereinsheims der Musikgruppe Rot-Weiß am Brückenweg beginnen. In der Folge lässt die Immac Wohnbau GmbH 32 Wohnungen mit zwischen 40 und 55 Quadratmetern Fläche auf dem Grundstück errichten. „In Lengede passiert aktuell eine ganze Menge“, sagt Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener. „Die Investoren haben erkannt, dass es sinnvoll ist, in unserer Gemeinde zu bauen.“ Dabei versichert Wegener, dass die Hamburger Firma Immac auf die Gemeinde zugekommen sei und nicht anders herum.

Ebenfalls in den Besitz der Wohnbau GmbH war ein Grundstück südlich der Brucknerstraße übergegangen. Dort entsteht im Gegensatz zum Betreuten Wohnen im Ortskern aber ein Pflegeheim, das im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden soll. Das zweigeschossige Gebäude verfüge dann über 99 Einzel- und sechs Doppelzimmer. „Ich freue mich, dass durch die gute Zusammenarbeit mit der Firma Immac zentrumsnah der Neubau des Seniorenzentrums eröffnet wird“, meint Wegener. Zwischen den beiden Einrichtungen der Hamburger Wohnbau GmbH liegen dann gerade einmal 950 Meter.

Ziemlich in der Mitte ist zudem der Generationentreff vorzufinden, der einige Aktionen für die Senioren anbietet. Jeden Montag gibt es eine Kartenspielrunde, donnerstags ist Spielenachmittag und immer am letzten Donnerstag des Monats wird Bingo angeboten. Zudem wirkt der Generationentreff als Anlaufstelle für Beratungen und bietet sogar Selbsthilfegruppen zum Thema Krebs und Demenz.

Eine optimale Lage für eine Einrichtung mit Betreutem Wohnen, zumal Apotheke, Bank und Sportvereine ebenfalls in naher Entfernung sind. „Und direkt vor den Türen befindet sich stets der Wochenmarkt. Ähnlich ist es in Broistedt“, führt die Lengeder Gemeindebürgermeisterin Maren Wegener aus.

Dort befinden sich die 40 neu geschaffenen Wohnungen nämlich direkt hinter dem Edeka-Center. „Das ist optimal“, sagt Wegener. Zusätzlich zu diesem Grundstück hat die Wohnpark GbR Lengede weitere 1 300 Quadratmeter daran angrenzend erworben und erweitert das Angebot. Dadurch kommen noch einmal 24 Betten in zwei Wohngruppen und eine Tagespflege mit 15 bis 18 Plätzen in der Ortschaft Broistedt hinzu.

Gesellschafterin Marion Gemlin-Köberl betreibt zudem einen Pflegedienst, der in der Gemeinde Lengede beheimatet ist. „Damit sieht es bei uns auch gut aus. Wir haben einige Pflegedienste hier und sind dementsprechend gut ausgestattet“, zeigt sich Maren Wegener stolz.

Auch sonst werde viel für die Senioren der Gemeinde Lengede getan – aktuell etwas mehr als 2 500 bei einer Lengeder Gesamtbevölkerung von circa 13 000 Einwohnern. Zusammen mit dem Seniorenbeirat werde die Gemeinde Lengede im November wieder das Herbstfest der Senioren veranstalten. „Das ist ein bunter Nachmittag mit viel Rahmenprogramm“, schwärmt Wegener. Es werde einige Aufführungen geben, auch die Grundschulen der Gemeinde beteiligten sich und der Chor aus Burgdorf sei dabei.

Die Veranstaltung findet übrigens im Lengeder Bürgerhaus statt. Das befindet sich bald keine 50 Meter vom Betreuten Wohnen entfernt.

Und direkt vor den Türen befindet sich stets der Wochenmarkt. Ähnlich ist es in Broistedt. Maren Wegener,