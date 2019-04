Henning Rühmann backt für Woltwiesche

Bäckermeister Henning Rühmann an einem seiner Backöfen in Salzgitter-Lebenstedt.

Natürlich bleibe Woltwiesche sein Heimatort, bekennt Henning Rühmann. Selbst wenn er als Bäcker- und Konditormeister mit seinem Betrieb seit 1986 im benachbarten Salzgitter-Lebenstedt ansässig sei: Das Stammhaus von „Mein Bäcker Rühmann“ bleibe in der Breite Straße 29 im Geschäft seines Vaters samt Café erhalten.

Der Tradition fühlt sich Henning Rühmann auch bei seinem Handwerk verpflichtet, „schließlich bin ich Bäcker in der neunten Generation, seit einer meiner Vorfahren 1745 das erste Brot gebacken hat“. In seiner Back-Manufaktur gehe es nicht um Massenware zum Discount-Preis. „Wir produzieren Lebensmittel, und da steckt doppelt Leben drin“, so Rühmann.

Zum Beispiel wird das Roggenmischbrot immer mit Natursauerteig gebacken. „Da braucht man keine Chemie, Sauerteig ist der beste natürlichen Schutz gegen Schimmel“, so Rühmann. Die nötigen Stehzeiten der Teigruhe lassen sich mit moderner Kühltechnik überdies optimal kontrollieren. Auch die Brötchen-Teiglinge, die in den Filialen fertig gebacken werden, werden alle in der eigene Backstube produziert. Die Nachfrage nach Bio-Brötchen beweise zudem, dass die Kunden das wünschen.

Auf dem Wolfenbütteler Wochenmarkt finden sie inzwischen einen der beiden Verkaufswagen von Rühmann. Und im mobilen Holzbackofen, der im Zoo Hannover ebenso im Einsatz ist wie beim Lafferder Markt, wird das Opa-Hermann-Brot gebacken. Damit schließt sich ein Kreis der Familie Rühmann, denn besagter Opa Hermann Rühmann hatte in Wolfenbüttel seine Wurzeln. Geboren in Adersheim, hat er in Wolfenbüttel gelernt. Mit der Bäckers-Tochter Gertrud übernahm er 1920 einen Betrieb in Sachsen-Anhalt in Bottmersdorf.

Doch das Heimweh übermannte Hermann Rühmann, der bereits früh mit einem Verkaufswagen zu den Kunden kam, gezogen von Trakehner Lotte, begleitet von Hund Flocki. Ihn selbst zog es in das Lengeder Erzabbaugebiet, „Hermann Rühmann baute 1938 das zweite Haus in der Breiten Straße im Woltwiescher Neubaugebiet, das zweite nach der Kneipe“, berichtete Enkel Henning. Dessen Eltern Manfred und Ursula führten den Betrieb ab 1962 weiter und erweiterten 1968.

1986 stand die nächste Zäsur an: „In Woltwiesche konnten wir uns nicht so erweitern. Deshalb übernahmen wir einen Betrieb im Lebenstedter Alten Dorf, für den es keinen Nachfolger gab.“ Verbunden mit der berechtigten Hoffnung, in Salzgitters größtem Stadtteil mehr Absatzmöglichkeiten als im kleinen Woltwiesche zu finden.

Als Henning Rühmann die Bäckerei seiner Eltern 1999 mit seiner Ehefrau Petra übernahm, war in der Wehrstraße ein moderner Laden mit Café entstanden. Durch Zukauf des Nachbargrundstücks gibt es heute moderne Produktionsstätten mit nun unverzichtbarer Technik. In der Ära Henning Rühmann wuchs die Zahl der Filialen auf inzwischen elf, darunter in Lengede am Bodenstedter Weg 4 und in der Broistedter Osterriehe 4.

Wachsen oder Weichen, diese Devise gilt offensichtlich auch für die Bäcker. Egal ob im Landkreis Peine oder in der Stadt Salzgitter: „Die Zahl der backenden Betriebe, die es früher in jedem Dorf gab, ist extrem gesunken.“ Schuld seien auch die Backstationen, denen Rühmann mit Qualität entgegentritt.

„Wir möchten aber nicht viel größer werden, um alle Geschäfte regelmäßig und auf kurzen Wegen mit frischer Ware versorgen zu können“, erklärt der 54-jährige Obermeister in Salzgitter. Und weiter: „Wir können nur Qualität und Service.“ In diesem Sinne möchte er den Betrieb mal an seinen Sohn Cederik übergeben. Das wäre dann die zehnte Bäcker-Generation bei den Rühmanns.