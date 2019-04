Noch Luft nach außen im Broistedter Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet Broistedt hat noch Platz und es tut sich einiges (im Bild die Fläche zwischen dem Entsorgungsbetrieb und der Biogasanlage in der Maria-Agnesi-Straße). Gebaut wird von der MAF Stahlbau und Sanierung GmbH, die von Barbecke nach Broistedt expandiert.

Während das Gewerbegebiet in Lengede – dort, wo früher die Schachtanlage für das Bergwerk stand – mit seinen überwiegend alten Gebäuden und relativ viel Grün fast gar nicht wie ein typisches Gewerbegebiet aussieht, stehen auf der Broistedter Seite deutlich mehr die markanten Hallen und Fabrikgebäude. Und dort ist noch mehr möglich, betont Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener.

Es gebe derzeit fünf neue Anfragen für eine Gewerbeansiedlung in Broistedt. „Zwei sind schon fest“, sagt die Gemeinde-Bürgermeisterin. Das Gewerbegebiet habe noch Erweiterungsmöglichkeiten. Es gebe immer wieder Anfragen, kaum Abgänge.

Das Gewerbegebiet in Broistedt hat noch Platz und es tut sich einiges (im Bild die Fläche zwischen der Firma Borchert und dem Fitnessstudio Injoy an der Marie-Curie-Straße). Foto: Henrik Bode

Ein Grund war wohl bisher die im Verhältnis zum Umfeld relativ niedrige Gewerbesteuer. Der Satz lag viele Jahre bei 330 Prozent, wurde 2018 dann auf 380 Prozent erhöht. Das fand wohl kaum ein Gewerbetreibender gut. Es gab viel Kritik, Unmut machte sich breit. Aber offensichtlich haben sich die Wogen wieder einigermaßen geglättet.

Man sei bei der Gewerbesteuer immer noch günstiger als beispielsweise Braunschweig oder Salzgitter, betont Maren Wegener.

Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde Lengede 2.185.000 Euro durch die Gewerbesteuer eingenommen. Für das Jahr 2019 werde eine Steigerung auf 2.320.000 Euro erwartet.

In der Nähe der Biogasanlage gebe es noch eine freie Gewerbefläche von rund vier Hektar. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde 5,3 Hektar gekauft. „Von dem rund 60 Hektar großen Unternehmerpark sind somit noch oder wieder insgesamt rund 10 Hektar verfügbar“, sagt Maren Wegener.

Peter Masurkiewicz hat sich ebenfalls für das Broistedter Gewerbegebiet entschieden. Er ist Geschäftsführer der MAF Stahlbau und Sanierung GmbH. Die hat ihren Sitz seit 2015 in Barbecke. In gut drei Monaten sollen aber schon die neue Halle und Büroräume in Broistedt eröffnet werden.

Mit rund 800 Quadratmetern werde die neue Halle fast doppelt so groß wie die alte in Barbecke, erzählt Peter Masurkiewicz im Gespräch mit unserer Zeitung. Seine 16 Mitarbeiter machten den Umzug nach Broistedt mit. Der alte Standort werde aufgegeben.

„Broistedt ist noch ein Gewerbegebiet, in dem man Gewerbe ausüben kann“, sagt der MAF-Geschäftsführer. Arbeit mit Stahl sei nun einmal meistens laut. In vielen Gewerbegebieten gebe es inzwischen auch Wohnungen mit Geschäften dazu – mit entsprechenden Ruheauflagen.

Außerdem biete das Broistedter Gewerbegebiet einen besseren Anschluss für den dringend benötigten Strom für die neue Laseranlage. „Und wir können noch mehr erweitern“, nennt Peter Masurkiewicz einen weiteren Vorteil Broistedts.