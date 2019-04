In den Sommer, an die frische Luft – Peine bewegt sich

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen – und schon lassen sich im Freien auch wieder zahlreiche Sportler erblicken. Nicht, dass die hartgesottenen Peiner Discgolfer auf den drei Kursen, die es im Landkreis Peine zu bespielen gibt, bei Regenwetter einen Rückzieher machen würden. Doch die Beachvolleyballer des SV Grün-Weiß Vallstedt, die bei den Top-Turnieren in ganz Norddeutschland an den Start gehen, haben dann doch lieber trockenen Sand unter den Füßen. Im Landkreis Peine wird es auch im Sommer 2019 einige Top-Veranstaltungen geben.

Die wohl größte Veranstaltung steht am 16. Juni an: der Peiner Triathlon, er lockt bereits seit 23 Jahren mehr als 1000 Sportler jährlich auf die Straßen und Wege rund um den Eixer See und das Stadion in Vöhrum. Flexibilität ist hier eines der Zauberworte, denn für jedermann ist eine Disziplin dabei. Ob nun als Einzelgänger über die olympische Distanz, die verkürzte Strecke für Hobbyathleten oder gar der Staffeltriathlon für Dreier-Teams – die Tri-Speedys Peine freuen sich über jeden Teilnehmer.

Schon eine Woche zuvor (Samstag, 8. Juni, können sich die Aktiven beim Volkslauf des MTV Groß Lafferde rund um den Lafferder Busch darauf einstimmen. Und bereits am am Sonntag, 19. Mai, findet eine ähnliche Veranstaltung beim VfL Woltorf statt. Für beide Vereine wird es die fünfte Auflage sein. Und wie in jedem Jahr geht es darum, die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr zu überbieten.

Auch sonst wird der MTV Groß Lafferde weiter einer der Zuschauermagneten im Landkreis bleiben. Denn weil der Klassenerhalt des Herren-Handballteams schon feststeht, können die Fans ab September wieder die Spieler in der Verbandsliga, Deutschlands fünfthöchster Liga bestaunen.

Vor allem der zweite Verein in der Ilseder Ortschaft steht in diesem Jahr im Fokus. Der SV Teutonia Groß Lafferde feiert seinen 100. Geburtstag und hat dazu ein ganz besonderes Schmankerl für seine Anhänger parat: Am 29. Juni haben die Bezirksliga-Fußballer ab 14 Uhr eine Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 zu Gast. Böse Zungen behaupten, dass beim aktuellen Leistungsvermögen des Bundesliga-Teams gleich die Schalker Erste am Lafferder Busch aufschlagen könnte. Die Spieler um Stürmer Tim Paul müssen sich dann aber doch mit Weltmeister Olaf Thon und Co. zufrieden geben. Der Vorverkauf für die Karten läuft bereits.

Ab der im September startenden Volleyballsaison geben GW Vallstedt und der MTV Vechelde dann den Startschuss für ihr neues Projekt. Beide Vereine erhoffen sich durch den Zusammenschluss ihrer Volleyball-Abteilungen einen Boom im Landkreis Peine. Von der Einrichtung eines Stützpunktes zwischen Braunschweig und Hildesheim ist die Rede. Der Höhenflug müsse aber nicht in der dritten Liga enden. Auch in der darunter befindlichen Regionalliga bieten die „Vikings“, wie sie ab der Saison 2019/20 heißen werden, tollen Sport zum kleinen Preis. Denn schon zum unschlagbaren Spartarif von einem Euro laden die Volleyballer zu ihren Heimauftritten ein.

Doch soweit denken die Aktiven aktuell noch gar nicht. Für sie ist der Sommer ganz klar dazu da, um ihrem Hobby an der frischen Luft nachzugehen. Die Beachvolleyball-Anlage in Vallstedt nutzen die Top-Athleten, um sich auf die Turniere im ganzen weiten Norden Deutschlands vorzubereiten. Über die Strände von Borkum und Norderney soll der Weg bis zum Verbands-Finale führen.

Groß raus kommen aktuell auch die Darter im Landkreis Peine. Der Zuwachs ist kaum zu übersehen, regelmäßig kündigen neue Vereine an, eine Dartsparte zu gründen und laden zu Infoveranstaltungen ein.

Egal ob auf der Laufstrecke, dem Fußballplatz, in der Sporthalle, im Boxring oder an der Dartscheibe – der Landkreis Peine ist in Bewegung, es ist immer etwas los.