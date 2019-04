Die Polizei Peine sucht Einbrecher, Autodieb und Unfallfahrer

Einbruch, Autodiebstahl und Unfallflucht beschäftigen die Polizei Peine. Laut Polizeibericht vom Dienstag drangen bislang nicht ermittelte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 5 Uhr, gewaltsam in eine Sporthalle an der Heinrich-Wilhelm-Kopf- Straße in Peine ein. Im Anschluss brachen sie mehrere Schränke und Schubladen auf, so die Polizei weiter. Zu eventuellem Diebesgut könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe belaufe sich auf zirka 1000 Euro.

Einen Ford Kuga haben Unbekannte zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, von einem Grundstück am Burgkamp in Peine entwendet, heißt es weiter. Die Schadenshöhe betrage hier zirka 20.000 Euro.

Ein bislang nicht ermittelter Fahrer hat nach Angaben von Pressesprecherin Stephanie Schmidt am Montag in der Zeit zwischen 9.15 und 11.30 Uhr einen VW Beetle beschädigt, der am Oelheimer Weg in Edemissen, Parkplatz der Gemeinde, geparkt war. Der Fahrer sei geflüchtet, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.