Ron Williams erzählt seine Geschichten in Peiner Festsälen

Er lässt seine Gäste in den Festsälen mitswingen, verwandelt den Raum für eine musikalische Predigt in eine Kirche oder entführt sie mit einem Calypso an einem milden Sommerabend an einen Karibikstrand. Das Multitalent Ron Williams und das Jörg-Seidel-Trio begeisterten die Besucher der Show...