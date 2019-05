Kunde und Vater attackieren Polizei in Peiner Imbiss

. Randale in einem Peiner Asia-Imbiss, eine Trunkenheitsfahrt und eine glückliche geendete Tour zweier Kinder – davon berichtet die Peiner Polizei.

In einem Asia-Imbiss an der Schützenstraße in Peine hat laut Polizei ein betrunkener Kunde am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr die Mitarbeiterinnen beleidigt und sich – trotz eines Hausverbots – geweigert, das Lokal zu verlassen. Auch nach Ansprache durch die herbeigerufenen Polizeibeamten wollte der 34-jährige Peiner die Räumlichkeit nicht verlassen – zudem habe er sich weiterhin aggressiv verhalten. Schließlich mussten die Polizeibeamten den Platzverweis gegen den Randalierer mit körperlicher Gewalt durchsetzen. Zwischenzeitlich war der Vater des Randalierers erschienen, attackierte die Polizeibeamten mit einer Gehhilfe und forderte, von seinem Sohn abzulassen. Nur durch den Einsatz weiterer Polizeikräfte konnte die Identität festgestellt und die Ingewahrsamnahme der Beschuldigten vorgenommen werden. Gegen den Randalierer und seinen Vater wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei Peiner Polizeibeamte leicht verletzt.

Glücklich endete der Polizei zufolge die „Reise“ von zwei jungen Ausreißern: Am Dienstag kletterten zwei Jungs im Alter von vier und sechs Jahren gegen 15.30 Uhr unbemerkt aus dem Fenster ihres Kinderzimmers am Hesebergweg in Stederdorf. Nach etwa drei Stunden wurden die nur mit Shorts und ohne Schuhe bekleideten Abenteurer in der näheren Umgebung gefunden. Die Polizei teilt mit: „Wir haben die beiden Kinder vollkommen verdreckt, aber glücklich an die Eltern übergeben“.

Am heutigen Mittwoch bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Peine um 0.05 Uhr auf der Bundesstraße 444 in Groß Ilsede (in Richtung Peine) einen PKW, der in Schlangenlinien mehrmals in den Gegenverkehr geraten sei. Auch die Beamten mussten mit dem Funkstreifenwagen ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die 59-jährige aus Ilsede unter Alkoholeinfluss gefahren sei. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests lautete 1,68 Promille. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs ins den Straßenverkehr eingeleitet eine Blutprobenentnahme angeordnet.