Abschied vom womöglich letzten Bortfelder Maibaumfest

Kraftakt: Am Mittwoch haben sie in Bortfeld den Maibaum aufgebaut.

Bortfeld. Rund 600 Besucher sind am Mittwoch bei der Traditionsveranstaltung dabei. Die Suche nach einem neuen Veranstalter hat begonnen.

Es liegt ein Hauch Abschiedsstimmung über dem Platz vor dem Bauernhausmuseum in Bortfeld – jeder weiß: Womöglich ist es das letzte Mal, dass hier ein Maibaum eingespannt und in die Höhe gezogen wird. Die Volkstanz- und Trachtengruppe gibt auf – nach 25 Jahren. „Uns fehlt es an Nachwuchs“, sagt Vereinssprecherin Heidrun Herden. „Wir sind zu alt, schaffen es körperlich nicht mehr“, ergänzt Vorsitzender Henning Meyer.

Vielleicht war es auch diese Abschiedsstimmung im Dorf, die rund 600 Besucher zum (vorerst) letzten Maibaumfest auf den Platz lockte. Dass die 14 Meter hohe Fichte am Mittwoch zum 25. Mal ohne Probleme in Handarbeit hochgehievt werden konnte, war auch den Männern der Freiwilligen Feuerwehr Bortfeld zu verdanken. „Ohne die Jungs würden wir es nicht mehr schaffen“, sagte Meyer, der in gewohntem Mix aus Hochdeutsch und westfälischem Platt durch die Veranstaltung moderierte.

Die häufig gestellte Fragen an diesem Festtag: Geht es wirklich nicht weiter mit dem Bortfelder Maibaumfest? Antworten kamen nur vage. „Wir arbeiten stark daran, dass im kommenden Jahr der Ortsrat mit dem Ortsbürgermeister an der Spitze die Tradition fortführt“, sagte Meyer. Es klang eher scherzhaft.

Der angesprochene Ortsbürgermeister Wolfgang Brandes gab nur seiner Hoffnung Ausdruck: „Ich wünsche mir, dass das Fest weitergeführt wird. Es wäre schön, wenn wir eine Nachfolgeorganisation finden.“ Der Wendeburger Gemeindebürgermeister Gerd Albrecht wirkte optimistisch: „Ich denke, dass es in Bortfeld keine neue Baustelle geben wird. So, wie ich die Bortfelder kenne, wird es im kommenden Jahr auch das 26. Maibaumfest geben.“

Kurzum: Der Maibaum bleibt bis September stehen, wird dann eingeholt und eingelagert. „Wir machen Inventur und bewahren erst einmal alles auf“, sagte Heidrun Herden. „Schließlich sind Materialien und Zubehör Vereinseigentum.“

Die Trübsal der Besucher wich am Maifeiertag indes schnell der Freude. Als die Fichte stand, gab es Applaus und Jubel. Zur Auflockerung der Stimmung trug Musik bei. Der Kinderchor Sankt Georg sang auf der Bühne, die Bortfelder/Bettmarer Blasmusiker – dirigiert vom 90-jährigen Günther Wittrin – spielten einige Ständchen, aber auch die Trachtentänzer und die Jugendgruppe des Theaterkreises Bortfeld sorgten für Unterhaltung.