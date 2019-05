Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Peine ein.

Diebe brechen in Einfamilienhaus in Peine ein

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten unbekannte Täter zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 15:50 Uhr, um in ein Einfamilienhaus im Kötherkamp in Peine einzubrechen. Über eine Terrassentür gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten.

Täter erbeuteten Schmuck

Nach ersten Erkenntnissen wurden durch die Täter Schmuckstücke entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. red