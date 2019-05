Ein Fahrradfahrer wurde in Wendeburg am Mittwochmorgen kontrolliert – ein Alkoholtest ergab 2,16 Promille.

Wendeburg. Ein 23-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochmorgen von der Polizei kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Am Mittwoch, um 05:05 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Schulstraße in Wendeburg einen 23- jährigen Radfahrer aus Wendeburg. Bei der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Radfahrer auf.

Strafverfahren läuft

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Dem Wendeburger wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.