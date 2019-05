Telemedizin – Baustein für die Zukunft des Klinikums Peine

Digitalisierung als Element, die Zukunft des Klinikum Peine zu sichern: So stellten Geschäftsführung und Mediziner des Krankenhauses in Peine am Donnerstag die Telemedizin ihrem Gast Stefan Muhle, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Hannover, vor. Muhle koordiniert die Digitalisierung im Land. Besonderes Augenmerk richteten die Gastgeber vom Klinikum dabei auf die Radiologie. „Es ist heute gar nicht mehr möglich, über 24 Stunden...