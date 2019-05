Verfolgungsjagd durch Peine – Hubschrauber sucht Flüchtigen

Zwei Insassen konnten von der Polizei gestellt werden – einer war am Donnerstagabend noch auf der Flucht.

Peine. Am Donnerstagabend sind bei einer Verkehrskontrolle in Peine drei Männer vor der Polizei geflohen. Sie wurden mit Hubschrauber und Spürhunden gejagt.

In Peine ist es am Donnerstagabend zu einer Verfolgungsjagd zwischen drei jungen Männern und der Polizei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten gegen 18.30 Uhr in der Eichenstraße eine routinemäßige Verkehrskontrolle vornehmen, als die Insassen mit ihrem Fahrzeug fluchtartig davonfuhren. Dabei hätten sie teils verkehrsgefährdende Manöver vollzogen, heißt es.

Anschließend hätten sie ihr Auto stehen lassen und seien zu Fuß geflohen. Zur Verfolgung hätten die Beamten neben Spürhunden auch einen Hubschrauber eingesetzt. Zwei der Flüchtigen, einen 27-Jährigen sowie einen 22-Jährigen, konnten die Beamten stellen, der Dritte war bis zum späten Donnerstagabend weiter flüchtig. Warum die jungen Männer geflohen sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei vermutet, dass sie keinen Führerschein bei sich hatten.