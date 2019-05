Tierheim Peine sucht neues Zuhause für Balou

. Balou wurde am 28. April im Peiner Tierheim abgegeben, weil sein Herrchen plötzlich verstorben ist und sich leider niemand aus der Familie um ihn kümmern konnte. Wie der Tierschutzverein Peine mitteilt, ist Balou ein Dackel-Pinscher-Mischling und am 30. November 2014 geboren. Balou ist in der Familie mit Kindern und Katzen aufgewachsen und versteht sich super mit anderen Hunden. Er hat eine Schulterhöhe von cirka 25 Zentimetern und wurde am 30. April kastriert. Balou ist ein ruhiger, lieber Hund, der auch gerne gekrault wird. Er hat bislang mit zwei Artgenossen zusammengelebt und wird auch gerne als Zweithund vermittelt.

