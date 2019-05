Bortfelder Tennisclub startet in die neue Saison

Bei sonnigem Wetter wurden die ersten spannenden Einzel- und Doppelspiele unter Wettkampfbedingungen gespielt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Trainer Linus Trauberg gab die ersten Stunden für die Jüngsten und wird nun auch Schnuppertennis für Kinder anbieten. Zahlreiche Eltern sahen die ersten Tennisschläge ihrer Kinder.

„Sportler, Gäste, Mitglieder und der Festausschuss mit Angela Henne und Sabine Rehfeld sowie dem Vorsitzenden Peter Kamp trugen zum Gelingen bei“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Höhepunkte der neuen Saison sind, so meldet es der Verein, die Heimspiele der Ü30-Herren in der Verbandsklasse, der Ü40-Herren in der Regionsliga und der Ü55-Herren in der Bezirksliga. Der Fokus soll verstärkt auf dem Kinder- und Jugendtraining sowie dem Mannschafts- und Breitensport für Damen und Herren liegen.

Bortfelder Kinder- und Jugendliche sowie Erwachsene aus der Region könnten in Bortfeld Tennis spielen, meldet der Verein außerdem.