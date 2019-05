Polizei Peine sucht Fahrradbesitzer

. Am Ostermontag, 22. April, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Caroline-Herschel-Straße in Peine zwei Fahrradfahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Fahrrad kurze Zeit zuvor in der Fontanestraße in Peine entwendet worden war. Die Herkunft des zweiten Fahrrades konnte bisher nicht geklärt werden. Es besteht der Verdacht, dass auch dieses gestohlen worden ist. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad Pegasus Torino Lux. Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine,

(05171) 9990

, in Verbindung zu setzen.