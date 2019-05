NPD-Aktivisten laufen Streife in „Schutzzonen“ in Peine

Seit Sommer vorigen Jahres ist die rechtsextreme NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) mit einer Kampagne unter dem Titel „Schafft Schutzzonen“ bundesweit aktiv. Zufall oder nicht: Man kann das mit „SS“ abkürzen. In „Recht und Ordnung“-Manier laufen „Aufpasser“ nach dem Konzept von Bürgerwehren in selbsterklärten „Schutzzonen“ Patrouille, um – so die Inszenierung in den sozialen Medien – „nach dem Rechten zu sehen“, um Orte...