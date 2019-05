Stolpersteine in Peine sind wieder poliert

Blitzeblank sind die Stolpersteine in der Peiner Fußgängerzone und am Damm jetzt wieder. Am Sonntagvormittag haben Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und Bündnis der Antifaschisten (VVN/BdA) in Peine die Oberflächen der Messingtafeln geschrubbt. Neben der ganz praktischen Notwendigkeit betonte der Vorsitzende und Initiator Peter Baumeister auch die Symbolkraft, die von der Aktion ausgehe. Die Stolpersteine aus...