Schüler in Peine streiken wieder: Europawahl ist Klimawahl

In Peine gehen am nächsten Freitag wieder die Schüler der globalen Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ auf die Straße. Dieser Demonstrationsumzug, es wird der dritte in Peine sein, steht ganz im Zeichen der am Sonntag bevorstehenden Europawahl. Die Veranstalter rechnen mit rund 500...