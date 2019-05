Der ASB Peine tauscht Verbandskästen gegen eine Spende

Peine. Der gute Zweck: Die abgegebenen Verbandskästen werden für die Ausbildung in Kindergärten, Schulen und in den diversen Einrichtungen eingesetzt.

Ist der Verbandskasten im Auto noch in Ordnung? Hier hilft die Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation Arbeiter-Samariter-Bund in Peine mit einer Tauschaktion. Im Zeitraum vom 27. Mai bis zum 7. Juli kann jeder seinen alten Verbandskasten, ob abgelaufen oder noch gültig, beim ASB in Peine, Wiesenstraße 15, abgeben. Für eine Spende von 5 Euro bekommt der Kunde eine neue KFZ-Verbandstasche mit aktuell nach DIN-Norm entsprechender Ausrüstung. Die Steril-Teile der Verbandstasche sind bis zum Jahr 2024 verwendbar.

Die Idee der Tauschaktion hatte Thomas Best, Abteilungsleiter Breitenausbildung. Die abgegebenen Verbandskästen werden für die Ausbildung in Kindergärten, Schulen und in den diversen Einrichtungen aktiv eingesetzt. Also kein „ex und hopp“, sondern eine sinnvolle Entsorgung der alten Materialien.

Ohne gültigen Verbandskasten droht ein Bußgeld

Der ASB warnt: Wird ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle ohne korrekt ausgestatteten Verbandskasten/-tasche angetroffen, kann er mit einem Bußgeld belegt werden. Auch beim TÜV wird ein fehlender, abgelaufener oder unvollständiger Verbandskasten/-tasche als Mangel bewertet.

Was gehört in den KFZ Verbandskasten/-tasche?

Jeder Verbandskasten/-tasche für das Fahrzeug ist mit einem Inhaltsverzeichnis ausgestattet. Hier wird die Norm DIN 13164 aufgeführt, nachdem der Erste-Hilfe-Kasten wieder aufgefüllt werden muss. Neben verschiedenen Verbandsmaterialien stehen auch Einmalhandschuhe, eine Schere, Feuchttücher, eine Rettungsdecke sowie eine Broschüre mit Erste-Hilfe-Anleitungen auf der Liste.