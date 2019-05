Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr in einen Imbiss an der Marktstraße in Hohenhameln eingedrungen. Sie hätten eine Eingangstür gewaltsam aufgebrochen und aus den Räumen einen Tresor sowie Alkohol entwendet. Die Schadenshöhe betrage etwa 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, in Verbindung zu setzen:

(05171) 9990

.