Peine – Auto und Bus stoßen zusammen, zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses ist es nach Polizeiangaben am Mittwoch um 18 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Peine gekommen. Eine 64-jährige Peinerin sei aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Linienbus zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden sowohl die Peinerin als auch der 41-jährige Busfahrer leicht verletzt, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Fahrgäste des Busses seien unverletzt geblieben. Das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Es sei Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro entstanden.

